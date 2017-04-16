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الأحد 16 ابريل 2017 09:03 مساءً
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رئيس نادي المقاصة يحرج الزمالك بتصريحات نارية
اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة

رئيس نادي المقاصة يحرج الزمالك بتصريحات نارية

الأحد، 16 ابريل 2017 08:17 م

تحدث محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، عن أزمة مباراة فريقه أمام الزمالك، بعدما انسحب الأبيض من اللقاء ولم يحضر إلى ملعب بتروسبورت وتم احتساب نقاط اللقاء للفريق الفيومي.
وقال عبد السلام في تصريحات لقناة dmc sport «مش عندي سبب ارفض التأجيل لو نادي الزمالك طلب ده.. احنا مش خايفين انها تتأجل ووافقنا، لكن اتحاد الكرة أكد على إقامة المباراة في موعدها ولازم انفذ القرار».
وأضاف «انا مش عندي استعداد أخسر نقاط إني مش العب المباراة عشان كدا الفريق توجه اليوم الى ملعب بتروسبورت».
وتابع «اتفقنا مع نادي الزمالك على المطالبة بتأجيل المباراة وليس عدم خوضها، مما يؤكد أننا لم نتراجع عن اتفاقنا مع مسئولي الزمالك».
واختتم «انا حزين على عدم تواجد الزمالك في مباراة اليوم ووصول الحال به الى هذه الدرجة .. الزمالك نادي كبير وعملاق»

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