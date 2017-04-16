حسن شحاتة: انسحاب الزمالك سقطة تسيئ لمسئوليهالأحد، 16 ابريل 2017 08:15 م
أكد حسن شحاتة المدير الفني لنادي بتروجت أنه لم يصدق انسحاب الزمالك من مباراته أمام مصر المقاصة، مشيرا إلى أن ذلك من الممكن أن يحدث من فريق صغير، وليس فريقا بحجم الأبيض.
وقرر الحكم محمد فاروق إلغاء مباراة الزمالك والمقاصة بعد مرور 20 دقيقة طبقا للائحة في اللقاء المؤجل من الجولة 22 للدوري المصري الذي كان مقررا إقامته في السابعة مساء اليوم الأحد، معلنا انسحاب الفريق الأبيض.
وقال شحاتة في تصريحات تليفزيونية: “كزملكاوي حزين جدا لما حدث، كنت متوقعا أن الزمالك في الساعات الأخيرة ويذهب إلى ستاد بتروسبورت لخوض المباراة”.
وأشار إلى أن ماحدث سقطة تسيئ إلى نادي الزمالك، وسيعرضه لعقوبات من جانب اتحاد الكرة هو في غنى عنها.
وأضاف: “كان من المفترض أن يتدخل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لحل الأزمة في الأيام الماضية، حتي لا يتطور الأمر إلى انسحاب الفريق الأبيض”.
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