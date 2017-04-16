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البدري يحذر لاعبيه من متابعة «مباراة الأزمة»
البدري

البدري يحذر لاعبيه من متابعة «مباراة الأزمة»

الأحد، 16 ابريل 2017 08:13 م

حرص حسام البدرى المدير الفني للنادى الأهلي على تحذير لاعبيه من الانشغال أو متابعة الزمالك والمقاصة، وتنصيب تركيزهم تجاه مباراة أسوان.
وطالب البدري لاعبيه بمواصلة الانتصارات والعودة من أسوان بالثلاث نقاط، خلال المحاضرة الفني الأخيرة التى انعقدت في فندق الإقامة.
ويستعد الأهلي لمواجهة أبناء الجنوب على ملعبهم، في تمام الساعة التاسعه والربع مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري العام.
وتزداد أزمة الزمالك والمقاصة سخونة، بعد امتناع الأبيض عن حضور المباراة، ومواصلة تدريباته بميت عقبة، رغم تواجد الفريق الفيومى في ستاد بتروسبورت، وإعلان ايهاب جلال المدير الفني الذي يخوض اللقاء.

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