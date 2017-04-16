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"نشأت الديهي" يهاجم السلفيين بسبب تحريم الاحتفال بـ"شم النسيم"
الإعلامي نشأت الديهي

"نشأت الديهي" يهاجم السلفيين بسبب تحريم الاحتفال بـ"شم النسيم"

الأحد، 16 ابريل 2017 08:08 م

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، بعض السلفيين الذين يحرمون الاحتفال بيوم “شم النسيم” بل ويدعوون لعدم شراء أو بيع البيض ، أو اكل السمك او البصل في هذا اليوم، قائلا: “عيب أن اختزل الدين في فتاوى لا تقدم ولا تؤخر، وعيب أن أرد عليها، والله هذا ليس بديننا” .

وأضاف “الديهي” مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “تن”، اليوم الأحد، انه يجب أن يتم “تطهر” الخطاب الديني وليس تجديده، مؤكدا أن هذا ليس ضد الدين أو ضد القيم الدينية والاخلاقفية للدين، وليس أيضا المقصود الهجوم على الازهر كما يعل البعض ولكن لمحاربة  القيم المتطرفة الدخيلة على المجتمع المصري.

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