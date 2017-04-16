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نشأت الديهي: الفراعنة كانوا بيحتفلوا بعيد الربيع أمام الهرم الأكبر
نشأت الديهي - الخبير بالعلاقات الدولية

نشأت الديهي: الفراعنة كانوا بيحتفلوا بعيد الربيع أمام الهرم الأكبر

الأحد، 16 ابريل 2017 08:03 م

قال  الإعلامي نشات الديهي إن نسبة الاشغال في الاقصر ارتفعت إلى 30%، مشيرا إلى أن المدينة كانت “مسلوخة” خلال الفترة الماضية بسبب غياب السائحين، لافتا إلى ان جو مصر في هذه الفترة ربيعي ويساعد على استقطاب السائحين، داعيًا القائمين على السياحة باستغلال هذا الجو في الترويج.

وأضاف “الديهي” مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن الفراعنة كانوا يحتفلون بعيد الربيع او “شم النسيم” أمام الهرم الأكبر عند غروب الشمس، حيث تقف الشمس في هذا اليوم في قمة الهرم وكأنها تجلس لتستريح في مشهد غاية في الروعة ولوحة بديعة صنعها المهندس المصري .

وأشار أن مثل هذه الصورة يجب أن يتم تسويقها عالميا، مثلها مثل تعامد الشمس على وجه الملوك في المعابد المختلفة في يوم مولدهم .

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