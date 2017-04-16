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أردوغان يعلن فوزه في الاستفتاء على توسيع صلاحياته
رجب طيب اردوغان رئيس تركيا

أردوغان يعلن فوزه في الاستفتاء على توسيع صلاحياته

الأحد، 16 ابريل 2017 08:01 م
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قالت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن فوزه في الاستفتاء على توسيع صلاحياته في الدولة.

وأضافت الوكالة أن إعلان الرئيس التركي جاء بعد فرز 97.9% من الأصوات، حيث حصل معسكر أردوغان على 51.3% صوتوا بـ”نعم” فيما صوت نحو 48.7% بـ”لا”.

وطالبت المعارضة التركية بإعادة فرز حوالي 60% من صناديق الاقتراع، وقالت إن هناك مخالفات جسيمة في عملية التصويت.
 

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