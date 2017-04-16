فتحت النيابة العامة في فرنسا، المسئولة عن مكافحة الإرهاب، تحقيقًا مبدئيًا بشأن التهديدات التي تلقاها المرشحون الرئيسيون في الانتخابات الرئاسية أو مقار حملاتهم الانتخابية، وفقًا لما نشرته اليوم جريدة “لو جورنال دو ديمانش” الأسبوعية.

وتابعت الجريدة أن الإدارة العامة للأمن الداخلي في البلاد، حذرت المرشحين من أن تلك التهديدات “جادة ووشيكة”، وأنها ستؤدي لتعزيز إجراءات حمايتهم وتأمينهم.

وذكرت تصريحات وزير الداخلية ماتياس فيكل أن “التهديد دائم وخطير”، دون أن يؤكد وجود هذه التحذيرات الأخيرة.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية في فرنسا ستجرى أولى جولاتها في الثالث والعشرين من أبريل الجاري، فيما ستقام جولة الإعادة في السابع من مايو المقبل، وسيشارك في تأمينها نحو 50 ألفًا من أفراد الشرطة والأمن، فضلًا عن بعض قوات الجيش.

وقالت وزارة الداخلية “إن إجمالي 67 ألف لجنة انتخابية ستفتح أبوابها للناخبين، وإنها لا تستبعد وقوع بعض المشادات بين المتطرفين من كل حزب”.