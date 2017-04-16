شيع أهالي قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم الأحد الشهيد أمين شرطة محمد فؤاد خطاب، والذي استشهد أمس متأثرا بإصابته في حادث العبوة الناسفة أمام مركز تدريب الشرطة بالمحافظة، إلى مثواه الأخير.

وتقدم الجنازة المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، ومساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا اللواء محمد مسعود الديب ، ومدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة، والمستشار العسكري بالمحافظة العقيد أحمد يحيى، بالإضافة إلي لفيف من قيادات وضباط مديرية أمن الغربية والأمن المركزي والقوات المسلحة.. وطالب المشيعون بالقصاص للشهداء والضرب بيد من حديد على الجناة ومن يحرضونهم.

وأكد مدير الأمن أن مصر قادرة على التصدي بكل الحسم والحزم لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى أن الوزارة بكامل أجهزتها ستقدم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء، مشددا علي أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة الأعمال الإرهابية واقتلاعها من جذورها.