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«الشعب الجمهوري» التركي المعارض يطالب بإعادة فرز 60% من الأصوات
استفتاء تركيا

«الشعب الجمهوري» التركي المعارض يطالب بإعادة فرز 60% من الأصوات

الأحد، 16 ابريل 2017 07:50 م
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طالب حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا بإعادة فرز 60% من الأصوات في استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، بحسب شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، أن فرز 95% من صناديق الاستفتاء، يسفر عن تصويت 51.70% موافقون على التعديلات الدستورية، مقابل 48.30% رافضين لها.

وأدلى الأتراك اليوم بأصواتهم على استفتاء تاريخي، حول تعديلات دستورية، منها إلغاء منصب رئيس الحكومة، ما سيعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد يغيير شكل النظام السياسي بتركيا.

ودعا نحو 55.3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم، في 81 ولاية، ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ “نعم” أكثر من 50% من الأصوات (50% + 1).

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