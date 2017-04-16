تعرض لاعبو فريق ليون الفرنسي لهجوم من قبل جماهير فريق باستيا وذلك خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق اللقاء الذى كان مقررًا له الانطلاق فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بالجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن جماهير فريق باستيا اقتحمت ملعب المباراة خلال عمليات الإحماء واعتدت على لاعبى فريق ليون الأمر الذى تسبب فى تأجيل انطلاق المباراة حتى الأن.

وأضافت الصحيفة أن أرضية ملعب المباراة تحولت إلى فوضى كبيرة بعد اقتحام جماهير باستيا، التى قامت بالاعتداء على لاعبى ليون قبل أن تتدخل قوات الأمن، لينسحب لاعبو فريق ليون إلى غرفة خلع الملابس.