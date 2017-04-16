افتتاح المبنى الإداري الجديد في جنوب سيناء بتكلفة 4 ملايين جنيهالأحد، 16 ابريل 2017 07:45 م
افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المبنى الإداري الجديد لمديرية التنظيم والإدارة بمدينة طور سيناء.
وأكد المحافظ - خلال الافتتاح اليوم الأحد - أن هذه الإنشاءات شملت التوسع في الدور الأول بما يقترب من 125م2 وإنشاء طابقين ، يضم الدور الأول 12 مكتبا، وصالة كبرى للاجتماعات، ويضم الدور الثاني 9 مكاتب، بالإضافة إلى استراحة لمدير عام المديرية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 4 ملايين جنيه.
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه حان الوقت لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإعداد برامج تدريبية لرفع قدرات موظفي الدولة لأعلى مستوى وتحسين مناخ العمل الحكومي.
وأشار إلي أن الفترة القادمة ستشهد إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والتنظيم الإداري للدولة، ولذلك نحن في حاجة للاستغلال الأمثل لجميع الموارد البشرية وأن عملية الإصلاح الإداري لن تنال من قريب، أو بعيد من أي حق من حقوق الموظفين بالدولة وأن خطوات الإصلاح الإداري مقترنة بخطوات الإصلاح الاقتصادي فهم وجهان لعملة واحدة .
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
بعد فرز 21 % من الأصوات التركية.. 64 % قالوا "نعم"
أعلنت شبكة “روسيا اليوم” في نبأ عاجل لها إنه بعد فرز حو 21 % من الأصوات تبين أن 64 % من الأصوات التركية قالت “نعم” للتعديلات الدستورية الجديدة التى من شأنها توسيع ...Sun, 16 Apr 2017 14:55:30 GMT
-
البنك الأهلي: توقف خدمات البطاقات بأنواعها
يبدأ البنك الأهلي المصري، إجراءات تحديث الخدمات الإلكترونية التى يقدمها، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
تأجيل محاكمة المتهم بقتل «شاب الكافيه» إلى 20 مايو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب كافيه مصر الجديدة، عقب مشاهدة مباراة كرة القدم بين “مصر والكاميرون”، لجلسة 20 مايو، ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شركة توزيع الكهرباء - التي ...Sun, 16 Apr 2017 12:11:25 GMT
-
حبس 3 متهمين في تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية 15 يوما
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فجر اليوم، بحبس 3 متهمين من عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بارتكاب حوادث التفجير ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
حيثيات قبول طعن «سيدة المطار» على حبسها 4 سنوات
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس المحكمة، قبول طعن ياسمين النرش في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة وإعادة ...Sun, 16 Apr 2017 08:09:36 GMT