افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المبنى الإداري الجديد لمديرية التنظيم والإدارة بمدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ - خلال الافتتاح اليوم الأحد - أن هذه الإنشاءات شملت التوسع في الدور الأول بما يقترب من 125م2 وإنشاء طابقين ، يضم الدور الأول 12 مكتبا، وصالة كبرى للاجتماعات، ويضم الدور الثاني 9 مكاتب، بالإضافة إلى استراحة لمدير عام المديرية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 4 ملايين جنيه.

من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه حان الوقت لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإعداد برامج تدريبية لرفع قدرات موظفي الدولة لأعلى مستوى وتحسين مناخ العمل الحكومي.

وأشار إلي أن الفترة القادمة ستشهد إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والتنظيم الإداري للدولة، ولذلك نحن في حاجة للاستغلال الأمثل لجميع الموارد البشرية وأن عملية الإصلاح الإداري لن تنال من قريب، أو بعيد من أي حق من حقوق الموظفين بالدولة وأن خطوات الإصلاح الإداري مقترنة بخطوات الإصلاح الاقتصادي فهم وجهان لعملة واحدة .