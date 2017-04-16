 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 09:10 مساءً
روابط سريعة
افتتاح المبنى الإداري الجديد في جنوب سيناء بتكلفة 4 ملايين جنيه
محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة

افتتاح المبنى الإداري الجديد في جنوب سيناء بتكلفة 4 ملايين جنيه

الأحد، 16 ابريل 2017 07:45 م
محيط: أ ش ا

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المبنى الإداري الجديد لمديرية التنظيم والإدارة بمدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ - خلال الافتتاح اليوم الأحد - أن هذه الإنشاءات شملت التوسع في الدور الأول بما يقترب من 125م2 وإنشاء طابقين ، يضم الدور الأول 12 مكتبا، وصالة كبرى للاجتماعات، ويضم الدور الثاني 9 مكاتب، بالإضافة إلى استراحة لمدير عام المديرية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 4 ملايين جنيه.

من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه حان الوقت لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإعداد برامج تدريبية لرفع قدرات موظفي الدولة لأعلى مستوى وتحسين مناخ العمل الحكومي.

وأشار إلي أن الفترة القادمة ستشهد إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والتنظيم الإداري للدولة، ولذلك نحن في حاجة للاستغلال الأمثل لجميع الموارد البشرية وأن عملية الإصلاح الإداري لن تنال من قريب، أو بعيد من أي حق من حقوق الموظفين بالدولة وأن خطوات الإصلاح الإداري مقترنة بخطوات الإصلاح الاقتصادي فهم وجهان لعملة واحدة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3