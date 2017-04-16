حقق فريق دارمشتات المتذيل اليوم فوزه الخامس في مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم على ضيفه شالكه، المنقوص، بنتيجة 2-1 على ملعب “ميرك ستاديون آم بولينفالتور” بختام منافسات الجولة 29.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق الجناح ماريو فرانسيتش (ق11)، بينما لم يتمكن الضيوف من معادلة النتيجة إلا منتصف الشوط الثاني، عبر الظهير الأيمن كوكي (ق75)، قبل أن يعود دارمشتات للمقدمة في الوقت بدل الضائع عبر لاعب وسطه جيروم جوندورف (ق90+3).

وقبل النهاية بدقائق، حصل قلب دفاع الفريق الضيف تيلو كيرير على بطاقة حمراء مباشرة لارتكابه خطأ ضد أحد لاعبي أصحاب الأرض المنفرد بالمرمى (ق81).

وبهذه النتيجة، رفع دارمشتات رصيده لـ18 نقطة ولكنه لا يزال قابعا في ذيل الترتيب (المركز الثامن عشر) ليقترب موعد حسم هبوطه للدرجة الأدنى، فيما تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.