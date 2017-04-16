طالبت الدكتورة شيرين عز الدين خبيرة التنظيم الداخلي وإدارة المنزل، المصريين بعدم تحميل أعباء على أكتافهم في احتفالات شم النسيم، والتخلي عن العادات والتقاليد في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها من حالة اقتصادية متدهورة، وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، خاصة وهناك بعض التجار ينتهزون تلك المواسم والأعياد من أجل الربح الكثير.

واكدت فى تصريحات لـ”محيط” ان على الأسرة البحث عن بديل للمأكولات عن طريق التنزه في الحدائق، وعدم عمل تكاليف كبيرة تكون عبء على رب الأسرة.