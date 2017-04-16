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بالفيديو..عبدالمقصود: تجنيد 3 مليون حساب على فيس بوك للتشويش على انتخابات 2018
مراقبة فيس بوك

بالفيديو..عبدالمقصود: تجنيد 3 مليون حساب على فيس بوك للتشويش على انتخابات 2018

الأحد، 16 ابريل 2017 08:05 م
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أكد الدكتور وليد عبدالمقصود استشاري أمن المعلومات، أنه تم تجنيد ثلاث مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بغرض التشويش على الانتخابات الرئاسية في 2018.

وأضاف “عبدالمقصود” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن تلك الحسابات تم اختراق بعضها واستغلالها في أعمال تعود بالضرر على صاحب الحساب على موقع الفيس بوك”.



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