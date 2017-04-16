أكد الدكتور وليد عبدالمقصود استشاري أمن المعلومات، أنه تم تجنيد ثلاث مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بغرض التشويش على الانتخابات الرئاسية في 2018.

وأضاف “عبدالمقصود” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن تلك الحسابات تم اختراق بعضها واستغلالها في أعمال تعود بالضرر على صاحب الحساب على موقع الفيس بوك”.