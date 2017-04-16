 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 07:39 مساءً
روابط سريعة
الأتراك يصوتون لصالح التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية التركية - اردوغان

الأتراك يصوتون لصالح التعديلات الدستورية

الأحد، 16 ابريل 2017 07:38 م
متابعات

أعلنت لجنة الانتخابات، بعد فرز أكثر من 99% الأصوات في استفتاء تركيا، أن 51,2% من المشاركين قالوا نعم للتعديلات الدستورية.

وأدلي الأتراك اليوم بأصواتهم على استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية منها إلغاء منصب رئيس الحكومة ما سيعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد يغيير شكل النظام السياسي في البلاد.

ودعي حوالى 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في81 ولاية حتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش في شرق تركيا، وحتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش في باقي أنحاء البلاد.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش في دياربكر ومدن شرق تركيا الأخرى وبعد ذلك بساعة في غرب البلاد، وفي مقدمتها كبرى المدن إسطنبول وأنقرة.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ “نعم” أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3