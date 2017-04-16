أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تجهيز أكثر من 50 ألف شرطي فرنسي لتأمين الانتخابات الرئاسية الفرنسية المنتظرة في 24 أبريل الجاري.

ونقل موقع “فالورز أكتوال” الإخباري الفرنسي، أن أكثر من 50 ألف شرطي وقوات الدرك سيتم حشدهم لتأمين الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية، ماتياس فيكل.

ولفت الموقع إلى أن الخوف من وقوع عمليات إرهابية خلال الانتخابات تسيطر على عقلية السلطات في فرنسا، وهو الأمر الذي دفع السلطات؛ للعمل على تأمين عال ورفع حالة التأهب لأقصى درجاتها خلال التصويت، إضافة إلى وضع حماية مشددة على المرشحين الرئاسيين.

وأوضح الموقع أن أفراد الشرطة سيتم دعمهم بقوات من الجيش في إطار العملية “سنتينيل”، لتأمين مواقع التصويت والناخبين والمؤسسات الحيوية في البلاد.