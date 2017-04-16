افترس المقاولون العرب نظيره النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في استاد الجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري العام لكرة القدم.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، مع هجوم على المرمى المنافس من قبل فريق المقاولون العرب عن طريق المهاجم محمد ناجي جدو، كما شهد الشوط الثاني هجومًا مكثفًا من قبل أبناء محمد عودة، وفرص ضائعة عن طريق مهاجمي الفريق محمد ناجي جدو، وأحمد علي كامل.

وسجل الهدف الأول عمر جمال، في الدقيقة الـ77 بعد عدة محاولات على المرمى لم تكلل بالتهديف، ثم أحرز أحمد علي كامل، الهدف الثاني في الدقيقة 83، وأحرز هدف التعدين عبد العزيز أمام في الدقيقة 94، واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع.

وبهذه النتيجة يصبح المقاولون العرب في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، ويقبع النصر للتعدين في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول قد شهد فوز المقاولون بنفس النتيجة بهدفين مقابل لاشيء.