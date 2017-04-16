ذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، في نبأ عاجل لها، أن فرز 95% من صناديق الاستفتاء، يسفر عن تصويت 51.70% موافقون على التعديلات الدستورية، مقابل 48.30% رافضين لها.

ولفتت لجنة الانتخابات، بعد فرز أكثر من 95% الأصوات في استفتاء تركيا، أن 51.7% من المشاركين، قالوا نعم للتعديلات الدستورية.

وأدلى الأتراك اليوم بأصواتهم على استفتاء تاريخي، حول تعديلات دستورية، منها إلغاء منصب رئيس الحكومة، ما سيعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد يغيير شكل النظام السياسي بتركيا.

ودعي نحو 55.3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم، في 81 ولاية، ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ “نعم” أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).