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قرار غير مسبوق للجنة العليا للانتخابات في تركيا !!
انتخابات في تركيا

قرار غير مسبوق للجنة العليا للانتخابات في تركيا !!

الأحد، 16 ابريل 2017 07:21 م
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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا احتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي للجنة، مؤكدة أنه سيجري إحصاؤها.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية، قالت اللجنة إنها اتخذت قرار غير مسبوق، الأحد، بعد أن اشتكى العديد من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس، من حصولهم على بطاقات اقتراع بدون ختم رسمي.

وخلال الانتخابات السابقة، أعلن بطلان بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

من ناحيته، اعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن قرار هيئة الانتخابات في تركيا بقبول بطاقات الاقتراع غير المصدقة، يطرح “تساؤلات بشأن نزاهة الاستفتاء”.

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