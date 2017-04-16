دعا أسقف كانتربري البريطانية الشعوب لجلب الأمل للعالم في الوقت الذي لا يزال الشر متوطنا فيه، وذلك خلال احتفالات المسيحيين بعيد الفصح حول العالم.

ووجه الأسقف جاستين والبي، رئيس أكبر كنيسة في بريطانيا، رسالة للأقباط في مصر بالقول: “لا تخافوا أمام انتشار اليأس”، مشيرا إلى الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيستين في مصر وخلفت أكثر من 40 قتيلا، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف الأسقف:” كل ما نحن فيه وما نملكه ونراه قد حدث مسبقا خلال قيامة المسيح”.

وتابع الأسقف: “في مواجهة الألم واليأس والحزن والموت، على الشعوب أن يتذكروا هذه الكلمات: لا تخافوا”.

واستطرد الأسقف: “أقباط مصر يعيشون محاطين بالقنابل والرعب، نحن وهؤلاء الذين نحبهم يعرفون تمامًا اللحظات الدرامية الرهيبة والمعاناة والفقر وتدهور الصحة العقلية والجسدية والسجن والذنب والفشل”، قبل أن يضيف: “نحن نعيش في عالم من الألم والأسى والحزن، لكن الكلمات التي قالها المسيح في اليوم الأول للفصح، لقد قال لنا لا تخافوا”.