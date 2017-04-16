قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز يسابق الزمن من أجل النهوض بالجهاز الإداري للدولة وفق خطوات ملموسة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة جنوب سيناء حيث افتتح مقر مديرية التنظيم والإدارة بمدينة الطور، وبحث مع اللواء خالد فودة وقيادات المحافظة أهم المشكلات التي تعترضها وطرق تذليلها وتعزيز سبل التعاون بين الجهاز والمحافظة.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوات ترتكز على عدة أسس من بينها تقويم أداء موظفي الدولة وفق معايير محددة وموضوعية، وإصدار دليل استرشادي يساهم في تحقيق تلك الغاية بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية متكاملة وشاملة لتنمية وتأهيل العاملين المدنيين في الدولة, خاصة وأن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد ترتكز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المهدرة.

وشدد على حرص الجهاز على البدء في إصلاح أحوال العاملين في المحليات للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.