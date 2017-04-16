افتتح اليوم الأحد، في الأردن، التدريب الأكاديمي لمناورات الأسد المتأهب 2017، بمشاركة من القوات المسلحة المصرية والعراقية ومشرفين من حلف الناتو بإلاضافة إلى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال قائد قوة الواجب المشتركة لتمرين الأسد المتأهب العميد الركن طه البطوش، إن تمرين الأسد المتأهب “يهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة وتلبية متطلبات التعبئة للجيوش المشاركة، والتحليل الأستراتيجي للأزمة، وكيفية العمل في حال الخيار العسكري للأزمات.”

وأضاف قائد قوة الواجب المشتركة، أن الأردن يعيش في بيئة مضطربة تعاني الإرهاب العابر للحدود، حيث يساهم التمرين في توحيد المفاهيم الإستراتيجية في التخطيط والتنفيذ، بغرض تحسين ظروف الموائمة العملياتية ودفع أي تحديات خارجية محتملة.

كما أوضح أن تمرين الأسد المتأهب يعقد سنويًا لغاية تدريب هيئة الركن على كيفية التنسيق فيما بينهم خلال الأزمات، وأنه غير موجه لأي كيان سياسي خارجي.

جدير بالذكر، أن مناورات الأسد المتأهب تمرين سنوي مشترك يتم تنفيذه في الأردن منذ عدة سنوات، حيث ينفذ هذا العام في دورته السابعة وبفعاليات تحاكي واقع الميدان والعمليات في المنطقة.