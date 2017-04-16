يترأس محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال البنك المركزي المصري ـ في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ـ إن المحافظ سافر علي رأس وفد من قيادات البنك المركزي على اعتبار أن محافظ البنك المركزي المصري هو ممثل مصر لدى صندوق النقد الدولي.

وأشارت مصادر بالبنك المركزى الى نجاح البنك في تحقق بل وتجاوز متطلبات برنامج الصندوق من ناحية مستويات الإحتياطيات الدولية وكافة المؤشرات النقدية.

وأضافت المصادر أن الإحتياطي النقدي الذي تجاوز 5ر28 مليار دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2016 ، يكفي احتياجات مصر من الواردات لمدة تزيد عن 6 أشهر ، وهو معدل قياسي منذ ثورة يناير 2011.