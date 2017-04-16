استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 305 سائحين من مختلف الجنسيات منهم 245 أجنبيا و60 مصريا.

وقال المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين - فى تصريح اليوم الأحد - إن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير وقاموا أيضا بزيارة جبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوش سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية.