 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 07:41 مساءً
روابط سريعة
سانت كاترين تستقبل 305 سائحين من مختلف الجنسيات
سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 305 سائحين من مختلف الجنسيات

الأحد، 16 ابريل 2017 07:24 م
خاص - محيط

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 305 سائحين من مختلف الجنسيات منهم 245 أجنبيا و60 مصريا.

وقال المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين - فى تصريح اليوم الأحد - إن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير وقاموا أيضا بزيارة جبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوش سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3