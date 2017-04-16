أطلق محمد فاروق الحكم الأول للقاء مصر المقاصة والزمالك صافرة نهاية المباراة التي لم تلعب بسبب عدم حضور فريق الزمالك لأرض الملعب بتروسبورت لخوض لقاء الجولة 22 من مؤجلات الدوري المصري لكرة القدم الممتاز.

وكان الزمالك قد تمسك بعدم خوض المباراة وطالب بتأجيلها إلى يوم الثلاثاء بدلاً من السبت بعد التفجيرات التي شهدتها مصر الأيام الماضية في كنيستي مار مرقس ومار جرجس، تخوفاً من الحالة الأمنية.

وبعد تلك المباراة رفع مصر المقاصة رصيده للنقطة 57 في المركز الثاني خلف الأهلي وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 40 في المركز الرابع.

وأكد محمد فاروق، حكم مبارة الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، أنه سيتواجد مع الفريق الفيومي في ملعب بتروسبورت، وينتظر وصول فريق القلعة البيضاء.

وقال فاروق، في تصريحات تليفزيونية، “إذا لم يدخل لاعبو الزمالك أرض الملعب مع بداية المباراة سأنتظر مرور 20 دقيقة، ثم ألغي المباراة، وأعلن انسحاب الفريق الأبيض منها، واحتساب نتيجة اللقاء لصالح المقاصة، وسأقدم مذكرة للجنة المسابقات بما حدث”.