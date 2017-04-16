إسطنبول تصوت بـ"لا" على توسيع صلاحيات أردوغان

أظهرت بيانات نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الأحد، أن الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية التى ستمنح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة واسعة متقدمة فى إسطنبول أكبر مدن البلاد.

وذكرت البيانات أنه تم فرز نحو 88 بالمئة من الأصوات فى المدينة.