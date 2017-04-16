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تواضروس: الأعمال الغادرة لن تنال من نسيج الأمة
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تواضروس: الأعمال الغادرة لن تنال من نسيج الأمة

الأحد، 16 ابريل 2017 07:11 م

استقبلت مديرية أمن الإسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث كان فى استقبال قداسته كل من مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا ومدير أمن الإسكندرية وعدد من القيادات وضباط المديرية.

وأعرب البابا تواضروس الثاني عن تعازيه في شهداء الشرطة ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ، مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في التصدي لمخططات الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء مصر، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، لافتاً إلى أن تلك الأعمال الغادرة لن تنال من نسيج الأمة المتلاحم وعزيمة وصلابة رجال الشرطة.

وزار قداسة البابا المصابين جراء الحادث الإرهابي بمستشفى الشرطة بالإسكندرية ، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لإستكمال دورهم الوطني فى حفظ الأمن والاستقرار وحماية البلاد من المخاطر.

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