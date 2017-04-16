استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية، اليوم /الأحد/ في إطار استعداداته لملاقاة فريق سموحة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان لاعبو الدراويش قد حصلوا على راحة سلبية - أمس السبت - عقب الفوز على فريقة الشرقية بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة التشيكي “فرانز شتراكا” خلال المران، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبيه، لمواجهة ضغط المباريات المقبلة، تلاها التدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

شهد المران، غياب سامح عبد الفضيل، وشريف عبد الفضيل، مدافعا الإسماعيلي، نظرا لإيقافهما لحين الإنتهاء من التحقيق بسبب ما بدر منهما فى الأسبوع الماضي.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا / الإثنين / فى إطار استعداداته لمباراة سموحة، ويحرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة التشيكي “فرانز شتراكا” فى إقامة المعسكر قبل اللقاء بـ 48 ساعة، لتهيئة اللاعبين نفسيا وفنيا من أجل مواصلة الانتصارات فى المسابقة المحلية.

يذكر أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز على أبناء الإسكندرية حتى يصل إلى النقطة 34 ليواصل تقدمه فى جدول المسابقة المحلية.