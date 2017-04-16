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ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات خلال استفتاء تركيا لــ3 قتلى
الشرطة التركية

ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات خلال استفتاء تركيا لــ3 قتلى

الأحد، 16 ابريل 2017 07:08 م
متابعات

ارتفع عدد قتلى الاشتباكات المسلحة بين أصحاب الآراء السياسية المختلفة فى بلدة تشيرميك التابعة لمدينة ديار بكر فى جنوب شرق تركيا إلى 3 قتلى.

وقالت جريدة “زمان التركية”، إنه بحسب شهود عيان فإن الاشتباكات التى استخدم فيها سلاح أبيض وأسلحة نارية، شوهد فيها نجل عمدة البلدة خضر يلديز يستخدم مسدسًا، وأسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين، ولفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة فى طريقه إلى المستشفى، ونقل الآخر لتلقى العلاج فى أقرب مستشفى.

كما قامت قوات الأمن بتوقيف أبناء العمدة محمد وطاهر يلديز، مع إرسال تعزيزات أمنية تحسبًا لاندلاع أى اشتباكات محتملة.

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