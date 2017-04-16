مانشستر يونايتد يعرقل تشيلسي ويشعل الدوري الإنجليزيالأحد، 16 ابريل 2017 07:06 م
أشعل مانشستر يونايتد الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه المتصدر تشيلسي 2-0 مساء اليوم، الأحد، على ملعب “أولد ترافورد” في الجولة الـ33 من المسابقة.
وسجل مانشستر يونايتد هدفا مبكرا عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة السابعة بعدما تلقى تمريرة بينية من الإسباني أندير هيريرا لينفرد بالحارس البوسني أسمير بيجوفيتش ويضع الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 49، أضاف هيريرا الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة من يانج بلمسة واحدة داخل المنطقة الجزاء لترتد الكرة من مدافع تشيلسي كيرت زوما وتخدع بيجوفيتش.
وتعني خسارة تشيلسي أن الفارق بينه وملاحقه توتنهام استقر عند 4 نقاط مع تبقي 5 جولات من عمر البطولة، ويملك الأول 75 نقطة مقابل 71 للثاني، علما بأن للفريقين مباراة مؤجلة.
أما مانشستر يونايتد، فارتفع رصيده إلى 60 نقطة، وعاد للمركز الخامس، متخلفا وراء مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط، علما بأنه يملك مباراتان مؤجلتان مقابل مباراة واحدة لجاره.
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