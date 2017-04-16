واصلت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات شن حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة وضبط المواد المخدرة ومروجيها، بالإضافة إلى القضايا التموينية والمخالفات المرورية.

ففي محافظة المنيا، شنت مديرية الأمن حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم واحضارهم لتورطهم في قضايا جنائية (سرقة بالإكراه ، سلاح وذخيرة ومخدرات ، وسرقة مصوغات ذهبية) كما تم فحص 10 مسجلين خطر، وضبط 5 قطع سلاح غير مرخص عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش و3 قطع فرد محلى الصنع و7طلقات متنوعة بحوزة 5 أشخاص.

وتمكنت الحملة من ضبط 51 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية ، وإدارة محل بدون ترخيص ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الالتزام بمواعيد الشغل ، وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك ، وعدم مزاولة نشاط بقالة تموينية، وتجميع أسمدة.

كما تم ضبط 3 أطنان و100 كيلو زيت بدون فواتير ومجهولة المصدر داخل مخزن، و3 أطنان أسمدة مدعمة لبيعها بالسوق السوداء وضبط 300 كيلو رنجة داخل محل لحوم مجمدة بدون فواتير ومجهولة المصدر و160 كيلو لحوم وكبدة مجمدة غير صالحه للاستهلاك الأدمى.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 1064 مخالفة مرورية متنوعة ، وتوقيع الكشف الطبي على 9 سائقين وأسفرت النتائج عن ايجابية 3 سائقين يتعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة ، وفحص 3 سيارات متروكة.

وتم تنفيذ 516 حكما قضائيا ، من بينها 4 قضايا جنايات و403 حبس جزئى و76 حبسا مستأنفا و29غرامة جزئية و2 غرامة مستأنفة و2 مخالفة.

كما تمكنت الوحدات المحلية لكل من مراكز مغاغة وأبوقرقاص وملوى من إزالة 60 حالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة فدانا و19 قيراطا و13 سهما، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية ، حيث تم إزالة 45 حالة تعد علي الأرض الزراعية بمركز ومدينة مغاغة ، منها 28 حالة إصلاح زراعي.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، من إزالة 8 حالات تعد علي الأرض الزراعية بقرية منشأة النصر، وحالة بقرية اتليدم ، وفى مركز ومدينة ملوي تم إزالة 7 حالات تعد علي الأرض الزراعية بقرى(الروضة- البياضية- أم تسعه- بني حافظ - هور).

كما قامت الوحدة المحلية خلال متابعة حالة النظافة على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية بالمركز والقرى التابعة له برفع وإزالة 1279 طنا من القمامة و54 طنا من مخلفات المباني وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

وتمكنت مديرية الطب البيطري من ضبط 3013 كيلو من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات العامة والباعة الجائلين ، نظمتها المديرية بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين بهدف ضبط الأسواق والمعروض من المنتجات الغذائية خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وإقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة.

كما تم ضبط 292 كيلو من اللحوم المصنعة غير صالحة للاستهلاك الادمى و189 كيلو من الدواجن والكبدة منتهية الصلاحية و46 كيلو من اللحوم ، كما تم سحب عينات لعدد من المنتجات المعروضة بالأسواق لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وفى محافظة مطروح ، شنت مديرية الأمن حملة مرورية مكبرة أسفرت عن ضبط 7284 مخالفة مرورية متنوعة منها 55 مخالفة سير عكس الاتجاه وضبط 1130 مخالفة انتظار خاطئ و ضبط 1158 مخالفة قيادة سيارة بدون رخصة و1658 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و1153 مخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل و2130 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، كما تم التصالح الفوري مع المواطن فى 2142 مخالفة.

كما شنت مديرية الصحة حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية، قبيل أعياد الربيع، أسفرت عن تحرير 8 محاضر عبارة عن عدم استخراج شهادات صحية للعاملين بالمحلات لـ 10 محلات وضبط 145 كيلو جرام فسيخ ومواد غذائية متنوعة غير صالح للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق وتم تحرير المحاضر بالمخالفات وجارٍ عرضها علي النيابة المختصة.

وفى محافظة شمال سيناء ، تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 6 مخالفات متنوعة ما بين مخالفات إزالة إدارية فورية، مخالفات إعلانات ، مخالفات إشغالات أخرى تم رفعها وباعة جائلين.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 3 قضايا تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار، ولعدم حمل شهادة صحية.

كما شنت إدارة المرور حملة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى فى الطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وأموال المواطنين ، أسفرت عن ضبط 98 مخالفة مرورية متنوعة ، وأحيل أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى محافظة الدقهلية ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من المواطنين عن طريق التهديد بالسلاح بدائرة مركزي طلخا ونبروه ، حيث تم ضبط “صالح محمد علي مجاهد” (25 عاما عاطل) وسابق اتهامه فى 4 قضايا سرقة ، و”يوسف سامى محمد أحمد” (20 عاما عاطل) ، و”أشرف عبدالعزيز رزق” (30 عاما عاطل) وسابق اتهامه فى 19 قضية تبديد وضرب وسلاح أبيض.

كما شنت مديرية التموين حملة على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات أسفرت عن تحرير 1593 محضرا ، وضبط 68 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ، واستخدام اسطوانة في غير الغرض ، وبيع بأزيد من السعر ، وقضايا اسطوانة غاز وبيع بأزيد من السعر وتوقف عن الإنتاج وتجميع وتصرف في دقيق ومخالفة تعليمات، ووزن وميزان وفي مجال المخالفات العامة تم ضبط 1009 مخالفات شملت مخالفات بقال تمويني وأسواق و أرز ومنافذ لحوم وجمعيتي ومواد بترولية.

وتم تحرير 300 محضر شملت عدم وجود شهادة صحية و بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم إصدار فواتير واستخدام اسطوانة في غير الغرض و بيع بأزيد من السعر، وعدم الاعلان عن السعر ودفاتر وسجلات وأوكازيون، سحب عينة غذائية للتحليل.

وأسفرت الحملة المكبرة لإزالة التعديات عل شاطئ بحيرة المنزلة بمنطقة عبدة الصالحى بالمطرية عن إزالة تعديات على مساحة 10 أفدنة، حيث تم إزالة ما قدره 1000 طن نواتج ردم على أثارها تم فتح مقطع مائى للمنطقة التى تم إزالة التعديات عليها وتم عودتها للمسطح المائى للبحيرة.

كما تم تنفيذ 15 قرار إزالة لعدد من المبانى والمنشآت صدرت من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية شملت 3 منازل و4 حالات سملات بأعمدة خرسانية و8 سملات خرسانية مسلحة وعليها مبانى بالطوب الأحمر.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الاجنبي وبحوزتهم كميات كبيرة من العملات المختلفة ، حيث تم ضبط “السرجانى.م.م” (46 عاما تاجر) ، و”محمد.ا.ع” (43 عاما تاجر) ، و”طاهر.أ.ا” (43 عاما محاسب) وبحوزتهم مبلغ 3 ملايين و629 ألفا و875 جنيها ، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى.

وفى محافظة البحيرة ، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين ، تخصص فى سرقة السيارات من محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة ، حيث تم ضبط “محمد.ك.ا” (26 عاما) ، و”يوسف.ع.ع” (33 عاما) ، و”محمود.س.خ” (31 عاما) ، و”رجب.س.ا” (25 عاما) ، و”محمد.ع.ش” (25 عاما) وجميعهم عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول ، تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب مبتكر من خلال استقلال سيارات المجني عليهم من محافظات الجيزة والقاهرة بدعوي توصيلهم لمدينة النوبارية ، وبالطريق يقوموا بالإستيلاء عليها تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

كما أسفرت الحملة المكبرة لازالة التعديات على نهر النيل والتى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الامن ومسئولى حماية النيل ، عن إزالة 24 حالة تعد على حرم نهر النيل بنطاق الوحدة المحلية بناحية جزيرة نكلا ، عبارة عن مبانى واسوار وردم.

وفى محافظة أسيوط ، تمكنت شرطة المرافق من إزالة 213 حاجزا حديديا وأسمنتيا وتحرير 512 مخالفة إشغالات متنوعة ضمن الحملات المفاجئة التى يشنها قسم المرافق بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة بمختلف مراكز واحياء المحافظة.

واستهدفت الحملة المكبرة إزالة الحواجز الحديدية والأسمنية من امام العمارات والابراج السكنية ، حيث تم التنسيق مع إدارة المرور وضباط مباحث المرور ورؤساء المراكز والاحياء لشن حملات مكبرة لازالة الاشغالات من ميادين وشوارع المحافظة وإزالة الحواجز والمخالفات بانواعها وتوقيع غرامات على المخالفين لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات.

وفى محافظة قنا ، قام قطاع الطب الوقائي وإدارة التفتيش على الأغذية بالمرور والتفتيش على ١٤٤ منشأة غذائية وأخذ ١٤٦ عينة تم إرسالها للمعامل للتحليل لمعرفة مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ٩٠ محضرا مخالفة وإعدام ٣٦٣ كيلو جراما من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى محافظة الفيوم ، تمكنت قوات المباحث من ضبط 5 متهمين يقومون بشراء المواد البترولية الخام من السيارات التي تحملها قبل توجهها لشركات تكرير البترول وتهريبها لاستخدامها في صناعة الطوب ، حيث تم ضبط “محمد.ل.م” (30 سنة سائق) ، و”حسام.م.أ” (22 سنة عامل)، و”أحمد.م.ق” (17 سنة عامل) ، و”ماجد.م.م” (30 سنة محامي) و”سعيد.م.أ” (47 سنة سائق).