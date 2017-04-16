عسيري: مصر عرضت 40 ألف مقاتل لتحرير اليمنالأحد، 16 ابريل 2017 07:04 م
قال مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية من 30 إلى 40 ألف جندي للمشاركة في تحرير اليمن.
وأضاف عسيري خلال حواره مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل، أن منهجية العمل في اليمن عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية، مؤكدا أن الجيش المصري يشارك بقوات جوية وبحرية.
ونقل الباحث السعودي المعروف سلمان الأنصاري، تصريحات “عسيري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال “الأنصاري” : “شكرا لقيادة وشعب جمهورية #مصر العربية العظيمة على عرضهم الرسمي لتوفير40 ألف مقاتل للإسهام في تحرير #اليمن.وذلك الموقف ليس بغريب على أم العرب”.
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