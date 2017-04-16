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الأحد 16 ابريل 2017 07:33 مساءً
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بالفيديو.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة "مش شايف رجالة"
مرتضى منصور‎

بالفيديو.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة "مش شايف رجالة"

الأحد، 16 ابريل 2017 07:02 م

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك عدم تلقيه أي طلب من اتحاد الكرة للحصول على موافقته بشأن تأجيل لقاء فريقه أمام المقاصة من السبت إلى الأحد.

وشدد رئيس الزمالك على أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة سبق ووافق على تأجيل اللقاء إلى الثلاثاء المقبل بناء على طلب الزمالك والمقاصة، مشيرا إلى أن أبو ريدة ومحمد عبد السلام رئيس النادى الفيومى تراجعا عن قرارهما.

وشن مرتضى منصور هجوما عنيفا على مجلس الجبلاية بعد قراره بعدم خوض لقاء المقاصة المقرر له السابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت قائلا: “أنا مش شايف راجل فى اتحاد الكرة يرد عليا”.

وقال “أنا مش مجلسي محلول يا هانى أبوريدة”، متحديا أن يكذبه أحد، خاصة أن خطابات الأمن بطلب تأجيل اللقاء إلى الأحد مزورة على حد تصريحاته لقناة نايل سبورت.

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