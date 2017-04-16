أظهرت النتائج الأولية تفوق التصويت ب”لا” في التعديلات الدستورية بالعاصمة التركية أنقرة، فقد رفض المصوتون توسيع صلاحيات رجب طيب أردوغان.

وأشارت النتائج حصول “لا” على نسبة 50.4% مقابل حصول “نعم” على نسبة 49.6%.

تعد هذه النتيجة ضربة موجعة لأردوغان، حيث صوتت عاصمة البلاد ب”لا”، تظهر مدى انخفاض شعبية اردوغان في البلاد.

كانت مراكز الاقتراع التركية قد أغلقت أبوابها، وبدأت عملية فرز الاصوات في الإستفتاء على التعديلات الدستورية التي وضعها حزب العدالة والتنمية الحاكم، من أجل تحويل نظام الحكم إلى الرئاسي بدلًا من البرلماني