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ماذا قال "فيصل القاسم" بشأن مشروع التعديل الدستوري بتركيا ؟!
الإعلامي فيصل القاسم

ماذا قال "فيصل القاسم" بشأن مشروع التعديل الدستوري بتركيا ؟!

الأحد، 16 ابريل 2017 06:50 م
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علق الإعلامي السوري الشهير “فيصل القاسم” بطريقته الخاصة على الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية في تركيا.

وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “الشعب العربي ينظر بحسرة إلى استفتاء تركيا ويتساءل: لماذا في العالم العربي لا يسمحون لنا بالتصويت بحرية إلا في عرب أيدول ؟”.

هذد وقد بدأت تظهر نتائج الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، بعد أن أغلقت الصناديق في كل الولايات قبل حوالي ساعة.

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