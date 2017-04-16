منى محرز: 60 ألف طن نقصًا في استيراد الأسماك من الخارج 2017الأحد، 16 ابريل 2017 07:18 م
قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، إن الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تشدد الرقابة على الأسماك المملحة في الفترة الأخيرة لضمان حماية المواطن المصري من التسمم الغذائي، خاصة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وأضافت “محرز” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى “أحمد مجدى” فى برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد” أنه تم عقد اتفاقية مع وزارة التاموين لدعم الأسماك لمحدودى الدخل بأسعار مناسبة من المزارع التابعة للثروة السمكية والتى كانت تباع للتجار والتى تحولت الى وزارة التموين لدعم الأسر وضبط الأسواق، لافتة إلى أن سبب ارتفاع اسعار الأسماك فى الفترة الاخيرة نقص الاستيراد من الخارج هذا العام مقارنة بالعام الماضى الى 60 الف طن من الاسماك مما ققل من نسبة المعروض بالاسواق وانعكس بارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن الوزراة تعلم بالحفاظ على المخزون السمكى من خلال الإهتمام بالبحيرات ومنها بحيرة ناصر وبحيرة مريوط للحفاظ على المخزون السمكي، مشيرة إلى أن من يتم التصدي لأي تعديات على البحيرات للحفاظ على الثروة السمكية والتى تم بدأها ببحيرة المنزلة.
وتابعت أن اللجنة الفنية بوزارة الزراعة للحفاظ على البحيرات وضعت مخططات لجميع البحيرات للحفاظ عليها ومنع الأفعال الخاطئة والصيد الجائر.
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