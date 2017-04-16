 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 07:39 مساءً
روابط سريعة
نشأت الديهي: نجاح "أردوغان" سيجعله ينتقم من الأكراد والقوميين
اردوغان

نشأت الديهي: نجاح "أردوغان" سيجعله ينتقم من الأكراد والقوميين

الأحد، 16 ابريل 2017 07:24 م
محيط: أنديانا خالد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخوان في قطر وتركيا، والذين كانوا يهاجمون الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بأنها مستبدة هم الآن من يدعون الأتراك للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن التعديلاات الدستورية في تركيا ستحول “أردوغان” إلى شبه إله، مؤكدًا أن النتيجة بنعم أو لا ستدخل أردوغان إلى “نفق مظلم” .

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن النتيجة حتى الآن تدل على أن هناك انقسام كبير داخل المجتمع التركي، مشيرًا إلى أن بنجاح اردوغان سيجعله ينتقم من الاكراد والقوميين، واعلان انتهاء الفترة “الاتاتوركية” وبدء “الخلافة الاردوغانية”.

وأشار “الديهي” إلى أن كل القريبين من “أردوغان” انفضوا من حوله مثل عبدالله غول، متوقعا عدم استمرار اردوغان حاكما لتركيا أكثر من عام وسيكون مستقبل تركيا غامض، متسائلا: “هل سيصمت الناتو عما يجري في تركيا ؟” .

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3