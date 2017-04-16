قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخوان في قطر وتركيا، والذين كانوا يهاجمون الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بأنها مستبدة هم الآن من يدعون الأتراك للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن التعديلاات الدستورية في تركيا ستحول “أردوغان” إلى شبه إله، مؤكدًا أن النتيجة بنعم أو لا ستدخل أردوغان إلى “نفق مظلم” .

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن النتيجة حتى الآن تدل على أن هناك انقسام كبير داخل المجتمع التركي، مشيرًا إلى أن بنجاح اردوغان سيجعله ينتقم من الاكراد والقوميين، واعلان انتهاء الفترة “الاتاتوركية” وبدء “الخلافة الاردوغانية”.

وأشار “الديهي” إلى أن كل القريبين من “أردوغان” انفضوا من حوله مثل عبدالله غول، متوقعا عدم استمرار اردوغان حاكما لتركيا أكثر من عام وسيكون مستقبل تركيا غامض، متسائلا: “هل سيصمت الناتو عما يجري في تركيا ؟” .