أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 838 لسنة 2017، بإرجاء تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2016، بشأن إنشاء وتنظيم المتحف القومي للحضارة المصرية، ورقم 288 لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس أمناء المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك حتى بداية السنة المالية 2018 - 2019 .

وقد نشر هذا القرار ، بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد ، ويعمل به في اليوم الثاني من تاريخ نشره.