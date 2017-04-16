"تليجراف": الجيش الأمريكي أفشل صاروخ كوريا الشماليةالأحد، 16 ابريل 2017 06:04 م
قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن فشل كوريا الشمالية، اليوم الأحد، في إجراء تجربة صاروخية جديدة قد يكون سببه “هجمات إلكترونية” من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية “كوريا الشمالية حاولت اختبار نوع غير محدد من الصواريخ، في منطقة سينبو بجنوب مقاطعة هامكيونج صباح الأحد، لكن نشتبه في أنّ عملية الإطلاق قد فشلت”.
وأكّدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً جديداً صباح الأحد، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق فشلت “على الفور تقريباً”.
وذكرت الصحيفة أن إطلاق الصاروخ البالستي حصل بالقرب من سينبو الساحلية، حيث سيجري نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس مباحثات مع حكومة كوريا الجنوبية حول كيفية التعامل مع حرب بيونج يانج.
وتابعت نقلا عن مالكولم ريفكيند، وزير الخارجية البريطانية السابق “ربما فشلت التجربة لأن النظام ليس قويا بما فيه الكفاية.. ولكن هناك اعتقادا قويا بأن أمريكا، من خلال وسائل الإنترنت، نجحت في عدة مناسبات في إيقاف وإفشال هذه الاختبارات”.
وذكر الخبراء أن الولايات المتحدة قد تستخدم استراتيجية “left-of-launch” التي تعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية أو الهجمات الإلكترونية لإفشال عملية الإطلاق.
يشار إلى أنه في عالم 2015، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتكثيف الجهود لمواجهة القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية من خلال الهجمات الإلكترونية أو ما يعرف بـ”الحرب الإلكترونية”.
وتأتي محاولة إطلاق الصاروخ بعد يوم واحد من تنظيم كوريا الشمالية لعرض عسكري في العاصة في الذكرى السنوية لميلاد مؤسس الدولة، ظهرت فيه على ما يبدو صواريخ باليستية جديدة.
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