"الوطنية للصحافة" توجه خطابًا للمؤسسات القومية بعدم اتخاذ أي قرارات

وجهت “الهيئة الوطنية للصحافة” خطاباً دورياً للمؤسسات الصحفية القومية بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيينات أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين بالمؤسسة حتي يتم إخطار المؤسسات بما يستجد.

​واوضحت الهيئة في بيان الْيَوْمَ (الأحد) انه في حالة وجود حاجة لاتخاذ قرارات عاجلة، لا يتم اتخاذها إلا بعد مراجعة الهيئة الوطنية للصحافة والحصول على موافقتها .

وأشار خطاب الهيئة الى عدم الاعتداد بأية قرارات تم اتخاذها منذ أداء أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة اليمين يوم الأربعاء الموافق 12/4/2017.