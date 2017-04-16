قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مؤسسات الدولة تعمل على تخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجا بالقرى والمناطق الفقيرة.

وأضاف، أن شنطة رمضان التي ستوزعها الوزارة تحتوي على 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز وكيلو مكرونة، مشيرا إلى أنه يحق للمديريات بالمحافظات إضافة سلع أخرى مثل الزيت أو غيره إذا أرادت ذلك.

ولفت وزير الأوقاف، إلي أن المساعدات ستتخطى المليون طن للمرة الأولى، وسيتم التوزيع قبيل رمضان بعشرة أيام.

وأشار مختار جمعة، إلي أن وزارة التضامن ستحدث قاعدة البيانات التي تم إعدادها مسبقا، والتي بناء عليها سيتم توزيع الشنط.