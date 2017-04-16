 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 06:10 مساءً
روابط سريعة
وزير الأوقاف: المساعدات الغذائية لشهر رمضان ستتخطى المليون طن
وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة

وزير الأوقاف: المساعدات الغذائية لشهر رمضان ستتخطى المليون طن

الأحد، 16 ابريل 2017 05:55 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مؤسسات الدولة تعمل على تخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجا بالقرى والمناطق الفقيرة.

وأضاف، أن شنطة رمضان التي ستوزعها الوزارة تحتوي على  2 كيلو سكر و2 كيلو أرز  وكيلو مكرونة، مشيرا إلى أنه يحق للمديريات بالمحافظات  إضافة سلع أخرى مثل الزيت أو غيره إذا أرادت ذلك.

ولفت وزير الأوقاف، إلي أن المساعدات  ستتخطى المليون طن للمرة الأولى، وسيتم التوزيع قبيل رمضان بعشرة أيام.

وأشار مختار جمعة، إلي أن وزارة التضامن ستحدث قاعدة البيانات التي تم إعدادها مسبقا، والتي بناء عليها سيتم توزيع الشنط.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3