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الأحد 16 ابريل 2017 06:07 مساءً
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أعمال شغب في باريس ضد مارين لوبان
المرشحة الرئاسية للانتخابات الفرنسية، مارين لوبان

أعمال شغب في باريس ضد مارين لوبان

الأحد، 16 ابريل 2017 06:05 م
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خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع باريس؛ احتجاجا على مرشح الرئاسة اليمينىة للانتخابات الفرنسية، مارين لوبان.

وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا عدة شعارات وألقى بعضهم قنابل الدخان أثناء التظاهرات، بينما تم نشر شرطة مكافحة الشغب في مكان الحادث، وفقًا لخبر عاجل لشبكة “روسيا اليوم” بالإنجليزية.

وتعقد المسيرة، في ضاحية اوبرفيليرز الشمالية الشرقية قبل ستة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ويتهم منظمو المسيرة، حزب لوبان الجبهة الوطنية ب “تطبيع وتضخيم حالة الطوارئ والعنصرية وكره الإسلام”.

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