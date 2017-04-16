بالمستندات.. الزمالك يؤكد تمسكه بعدم خوض لقاء المقاصة والجبلاية تردالأحد، 16 ابريل 2017 05:47 م
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم التراجع عن الانسحاب أمام فريق مصر المقاصة في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها أن تقام بعد قليل باستاد بتروسبورت
ويتمسك منصور بتأجيل المباراة إلى الثلاثاء المقبل، حسب الاتفاق الكائن بينه ومصر المقاصة، وبناءً عليه تمت مخاطبة اتحاد الكرة بذلك.
وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن رفضه التام لتهديدات اتحاد الكرة بتوقيع عقوبات على النادي، بسبب رفضه خوض المباراة، مشيرا إلى أن قرار عدم التوجه لملعب بتروسبورت نهائي، ولا رجعة فيه مهما كانت التطورات.
وكان رئيس نادي الزمالك وجه الدعوة للجنة الأندية لعقد اجتماع طارئ غدا، الإثنين، لمناقشة أزمة ملف مباراة المقاصة.
وكشف اتحاد الكرة منذ قليل عن المخاطبات التي تمت بينه والجهات الأمنية المختصة فيما يتعلق بالمباراة، حيث طلب الأمن من الاتحاد بخطاب موجه إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد تأجيل المباراة التي كان مقررا إقامتها أمس، السبت، نظرا لاستنفار قوات الأمن لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط، على أن تقام في موعد آخر.
وبعد اتخاذ لجنة المسابقات قرارها بإقامة المباراة في موعد جديد هو اليوم، الأحد، أبلغ اتحاد الكرة الجهات الأمنية بالموعد الجديد والتي أرسلت موافقتها على ذلك الموعد وبخطاب جديد إلى سويلم.
وقال الاتحاد “ورد كتاب من قطاع أمن القاهرة متضمنا الموافقة على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة المباراة في السابعة من مساء اليوم الأحد باستاد بتروسبورت بدون جمهور”.
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