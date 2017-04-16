في لقاء موسع على شاشة قناة “العربية” السعودية، تحدث مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء “أحمد عسيري” عن تفاصيل تُعلن لأول مرة عن “عاصفة الحزم”، والأحداث التي سبقت انطلاقها، وأسباب طول مدة الحرب إلى أكثر من عامين، وأرقام وإحصاءات تُكشف لأول مرة.

وكشف عسيري في حديثه مع الإعلامي السعودي “تركي الدخيل” عن المخطط الإيراني في اليمن، والذي يبدأ بسيناريو “استيلاء الحوثيين على الحكومة، ليأتي الإيرانيون خلفهم ويحولون اليمن إلى قاعدة عسكرية إيرانية، ومنها ينطلق الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية”.

وأشار مستشار وزير الدفاع السعودي إلى أن أحد أهداف التحالف (العربي) هو تخليص المواطن اليمني من الميليشيات الانقلابية، مؤكدًا أنه بعد عامين من انطلاق عاصفة الحزم فإن “القاعدة” قد خسرت أكثر من 800 عنصر من عناصرها في اليمن، بما فيهم قادة.

حديث اللواء عسيري جاء ضمن برنامج “مع تركي الدخيل”، الذي يُعرض اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية.