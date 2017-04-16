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قوات الأمن الصومالية تقتل مسلحين متورطين في هجوم بمقديشيو
قتلى فى هجوم مقديشيو - حركة الشباب المجاهدين

قوات الأمن الصومالية تقتل مسلحين متورطين في هجوم بمقديشيو

الأحد، 16 ابريل 2017 05:35 م
أ ش أ

قال مسؤول أمني صومالي إن قوات الأمن قتلت مسلحين اثنين متطرفين متورطين في هجوم بقذائف الهاون بالعاصمة الصومالية صباح اليوم الأحد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية أن قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين المتورطين في إطلاق قذائف الهاون بالقرب من مطار مقديشيو الدولي.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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