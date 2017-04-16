مجلس الأمة الكويتي: طلب استجواب رئيس الوزراء سيدرج على جلسة 25 أبريلالأحد، 16 ابريل 2017 05:32 م
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ان طلب الاستجواب الثاني المقدم لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بصفته سيدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 25 ابريل الحالي لتحديد موعد لمناقشته.
وأضاف الغانم في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد في مجلس الأمة ان “الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ومكون من محور واحد”.
وذكر انه اتبع الاجراءات اللائحية المعمول بها بإبلاغه رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية.
وبين الغانم في هذا الصدد انه يحق للمستجوب أي رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل الاستجواب إلى الجلسة التالية وذلك لعدم استكمال الفترة المحددة في المادة آنفة الذكر من وقت تقديم الاستجواب حتى وقت بداية الجلسة المقبلة.
وأوضح ان استجواب العدساني والمويزري جاء بعد الاستجواب الذي قدم يوم الأربعاء الماضي من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة مضيفا “الآن لدي استجوابان لرئيس الوزراء وتم ادراجهما على جدول أعمال جلسة 25 ابريل”.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية على التالي “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق بان “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس”.
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