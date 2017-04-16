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"البحوث الإسلامية" يهنئ الإخوة المسيحيين بـ"عيد القيامة"
مجمع البحوث الاسلامية

"البحوث الإسلامية" يهنئ الإخوة المسيحيين بـ"عيد القيامة"

الأحد، 16 ابريل 2017 05:30 م

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، معربًا عن أواصر الأخوة بين أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحيه.

وأكد المجمع في بيان له  أن المصريين جميعا نسيجُ وطني واحد، ولا يستطيع أحد أن يفرق بينهم أو ينال من وحدتهم وتماسكهم في الحفاظ على هذا الوطن العظيم ومقدراته.

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