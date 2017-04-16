قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، يوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 49 متهما متورطين في أحداث عنف بمركز مغاغة بمحافظة المنيا إلى يوم 23 من أبريل الجاري.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين خالد الكومي إن المحكمة كان من المقرر لها أن تستمع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين ولكن تعذر نظر القضية لعدم حضورهم من محبسهم لدواع أمنية والمتهم فيها 49 شخصًا.

كانت سلطات الأمن ألقت القبض على المتهمين، عقب صدور أحكام غيابية متفاوتة ضدهم، في منتصف سبتمبر الماضي، وتعاد إجراءات محاكمتهم، وكانت النيابة العسكرية قد أصدرت أحكاما بالمؤبد 25 عاما بحق 187 متهما حضوريا وغيابيا في اقتحام قسم شرطة مغاغة والمنشآت العامة إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.