أعلنت وزارة الموارد المائية والري اليوم عن إزالة 20690 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ أن أطلقها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب في 5 يناير 2015.

وذكرت الوزارة — في بيان “عداد إنقاذ النيل” — أن قطاع حماية النيل قام خلال الـ24 ساعة الماضية بإزالة 23 حالة تعد على نهر النيل بمحافظات: دمياط – بني سويف – قنا.

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي — في تصريح له — إن “فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وأننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات”.

وأضاف أن “حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصي الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد كان” .. داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضح الوزير أنه “تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجر ى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، وإزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

وكشف عن إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعد على الترع والمصارف .. مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل تحسين نوعي للمياه تبدأ من أسوان جنوبا، وتشمل جميع المحافظات.