بالتزامن مع احتفالات “شم النسيم”، تستعد ربات المنازل لشراء جميع ما يتعلق بتلك الاحتفالية والتي ارتبطت طبقا لعادات وتقاليد المصريين، بأكلات البيض الملون، الفسيخ، الرنجة، الملوحة، الخس، الليمون، البصل، إلا أن تلك الاكلات أصبحت هذا العام مكلفة جدا للأسرة المصرية، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسب كبيرة .

ورصدت شبكة الاعلام العربية “محيط” ، حساب متوسط تكلفة وجبة الغذاء في شم النسيم، فالأسرة المكونة من 4 أفراد، تحتاج إلى كيلو رنجة تكلفته تتراوح مابين 30 إلى 40 جنيه، وكيلو فسيخ يتراوح ما بين 90 إلى 120 جنيه، بالإضافة إلى الخل و البصل والخس والطماطم والذي تتراوح أسعارهم بين 15 إلى 20 جنيه.

كيلو الطماطم 9 جنيهات وقطعة الخس 3 جنيهات و البصل 5 جنيهات وزجاجة الخل 4 جنيهات، والليمون 20 جنيه ، 20 رغيف عيش بـ 15 جنيه ، ويقدر اجمالي تلك الأكلة في المتوسط ما بين 200 إلى 220 جنيه.

وإذا تحدثنا عن سعر كرتونه البيض فوصل سعرها اليوم إلى 36 جنيه، بما يوازى 125 قرش للبيضة الواحدة تقريبا .