هاتاكل بكام فى شم النسيم؟ .. احسبهاالأحد، 16 ابريل 2017 05:35 م
بالتزامن مع احتفالات “شم النسيم”، تستعد ربات المنازل لشراء جميع ما يتعلق بتلك الاحتفالية والتي ارتبطت طبقا لعادات وتقاليد المصريين، بأكلات البيض الملون، الفسيخ، الرنجة، الملوحة، الخس، الليمون، البصل، إلا أن تلك الاكلات أصبحت هذا العام مكلفة جدا للأسرة المصرية، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسب كبيرة .
ورصدت شبكة الاعلام العربية “محيط” ، حساب متوسط تكلفة وجبة الغذاء في شم النسيم، فالأسرة المكونة من 4 أفراد، تحتاج إلى كيلو رنجة تكلفته تتراوح مابين 30 إلى 40 جنيه، وكيلو فسيخ يتراوح ما بين 90 إلى 120 جنيه، بالإضافة إلى الخل و البصل والخس والطماطم والذي تتراوح أسعارهم بين 15 إلى 20 جنيه.
كيلو الطماطم 9 جنيهات وقطعة الخس 3 جنيهات و البصل 5 جنيهات وزجاجة الخل 4 جنيهات، والليمون 20 جنيه ، 20 رغيف عيش بـ 15 جنيه ، ويقدر اجمالي تلك الأكلة في المتوسط ما بين 200 إلى 220 جنيه.
وإذا تحدثنا عن سعر كرتونه البيض فوصل سعرها اليوم إلى 36 جنيه، بما يوازى 125 قرش للبيضة الواحدة تقريبا .
-
توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شركة توزيع الكهرباء - التي ...Sun, 16 Apr 2017 12:11:25 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
البنك الأهلي: توقف خدمات البطاقات بأنواعها
يبدأ البنك الأهلي المصري، إجراءات تحديث الخدمات الإلكترونية التى يقدمها، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
تأجيل محاكمة المتهم بقتل «شاب الكافيه» إلى 20 مايو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب كافيه مصر الجديدة، عقب مشاهدة مباراة كرة القدم بين “مصر والكاميرون”، لجلسة 20 مايو، ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
سموحة يخطط لتدعيم صفوفه بـ 4 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية
أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة ان مجلس ادارة النادي يخطط لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم بـ 4 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . وقال ...Sun, 16 Apr 2017 13:26:15 GMT
-
حيثيات قبول طعن «سيدة المطار» على حبسها 4 سنوات
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس المحكمة، قبول طعن ياسمين النرش في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة وإعادة ...Sun, 16 Apr 2017 08:09:36 GMT
-
وزير المالية: نهدف لتخفيض عجز الموازنة العام المقبل ل 9%
أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان السياسة المالية للحكومة تضع علي رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي لذا تحرص علي وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات ...Sun, 16 Apr 2017 10:12:30 GMT
-
«المرور»: هدوء بالمحاور .. وكثافات بمخارج العاصمة - محيطSun, 16 Apr 2017 08:25:06 GMT